На Тернопільщині на сміттєзвалищі виявили побитого до смерті 32-річного чоловіка

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до чергової частини Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на узбіччі стихійного сміттєзвалища поблизу села Івашківці виявлено тіло невідомого чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що загиблий – 32-річний тернополянин, раніше судимий.

На тілі чоловіка було виявлено чисельні травми.

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Під час розтину з’ясувалося, що причиної смерті стали внутрішньочеревна кровотеча, закрита травма живота, розрив брижі тонкого кишківника, масивна крововтрата.

Характер та обставини отримання травм правоохоронці з’ясовують.

За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження.