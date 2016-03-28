В Тернопільській області загинув 44-річний чоловік, якого під час ДТП притисло підводою
13:42, 28 березня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині загинув 44-річний чоловік, якого під час ДТП притисло підводою.
Загиблий, рухаючись гужовою підводою / 1kr.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора 27 березня.
Бллизько другої години ночі у місцеве відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера лікарні про те, що у селі Биківці виявили мертвого чоловіка.
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що загиблий, рухаючись гужовою підводою в напрямку села Потутори, з’їхав з дороги.
В результаті такого маневру віз перекинувся і притиснув шумчанина.
Останній від отриманих травм помер на місці події.
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