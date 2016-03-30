На Тернопільщині план з набору контрактників в ЗСУ виконано на 44%

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання колегії Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА) повідомив голова ОДА Степан Барна.

«Я незадоволений такими темпами. Найгірша ситуація у Заліщицькому районі, де план виконано лише на 27%, Тернопільському (33%), Кременецькому (36%). Якщо не буде виконано план, то буде оголошено 7-му хвилю мобілізації. І тоді будемо мобілізовувати і голів сільрад, голів громад, голів райдержадміністрацій – це моя принципова позиція. Щоб потім не було нарікань. Адже громади отримали не лише кошти, а і завдання від держави, які потрібно виконувати», – сказав Барна.

Відтак він доручив активізувати роботу в районах із набору добровольців на службу в армії за контрактом.