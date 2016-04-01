На Тернопільщині раніше судимий викрав з костелу золоті вироби і мощі святого

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення церковного майна бережанських поліцейських повідомив настоятель римо-католицького костелу Різдва Діви Марії.

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Поліцейські встановили, що крадіжку здійснив раніше судимий житель Шибалина.

Чоловік зайшов у костел посеред дня. Побачивши, що ні відвідувачів, ні священиків у храмі немає, він пішов до вівтаря і склав в сумку все, що, на його думку, мало цінність.

Викрав дев’ять чаш, дискос, мощі Блаженного Якова, блюдечко з чашкою, яке використовують під час обряду хрещення немовлят, ємності з оліями, кропильницю, ключі від дарохранильниці, одяг для прислуговуючих, дві гіпсові статуетки Богородиці.

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Майно заховав і почав шукати покупця на нього. Злодія затримали. Кримінальне провадження розпочато за .2 ст. 185 ККУ (крадіжка).