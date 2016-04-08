Голова Тернопільської ОДА пообіцяв аграріям області 100-відсоткове фінансування обласної програми підтримки АПК

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання громадського об’єднання «Обласна рада сільгосппідприємств Тернопільщини».

«Обіцяю, що цього річ програма буде профінансована на 100-відсотків, бо це працює на розвиток області», - сказав Барна.

Він також запевнив, що організує ініційовану аграріями зустріч з нардепами від Тернопілля щодо вирішення проблем сільгоспвиробників у зв’язку із скасуванням спецрежиму сплати ПДВ.

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Принагідно Барна подякував аграріям за допомогу бійцям АТО.

«Завдяки вам ми відроджуємо армію. Без вашої допомоги не відбувається жодна поїздка в зону проведення АТО. Майже щомісяця ми відправляємо допомогу нашим хлопцям, недавно вкотре відправили гуманітарний вантаж вагою понад 30 т. Завдяки кожному з вас наші хлопці, які там, на передовій, відчувають тепло нашої щедрої землі та енергетику людей, які її обробляють», – сказав Барна.

Під час засідання було обрано нового голову Обласної ради сільгосппідприємств Тернопільщини.

Ним став керівник ПАП «Аркадія» Микола Пилипів.