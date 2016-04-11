На Тернопільщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій скутера.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася у вихідні в Гусятинському районі.

Як встановили правоохоронці, увечері водій автомобіля "МАЗ", їдучи польовою дорогою в селі Личківці, на нерегульованому перехресті зіткнувся із водієм скутера.

Внаслідок удару водій мопеда від отриманих травм помер на місці події.

Відкрито кримінальне провадження.