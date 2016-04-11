На Тернопільщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій скутера
11:00, 11 квітня 2016Тернопіль
144 0
Внаслідок удару водій мопеда від отриманих травм помер на місці події.
Ілюстративна фотографія / article.autoua.net
На Тернопільщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій скутера.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася у вихідні в Гусятинському районі.
Як встановили правоохоронці, увечері водій автомобіля "МАЗ", їдучи польовою дорогою в селі Личківці, на нерегульованому перехресті зіткнувся із водієм скутера.
Внаслідок удару водій мопеда від отриманих травм помер на місці події.
Відкрито кримінальне провадження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter