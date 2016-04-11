На військову службу за контрактом вступили 570 жителів Тернопільщини

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна.

За його даними, зокрема за перші три місяці 2016 року рішення служити за контрактом прийняли 330 осіб.

«Жителі краю проявляють високий патріотизму в обороні країни. За час роботи нашої команди мобілізовано та призвано до лав Збройних сил України понад 3 тисячі осіб, на контрактну службу вступили 570 осіб. Я дякую тим хлопцям, які проявили мужність, які не ховалися, не відкуплялися, а прийняли свідоме рішення – служити в ЗСУ. Зараз ми всі працюємо над реалізацією нової реформи – розбудовою нової армії», – віздначив Барна.

За його даними, за проявлені у бойових діях героїзм та мужність, успішне виконання бойових завдань 66 військовослужбовців Тернопільської 44-ї артилерійської бригади представлено до державних нагород, 10 з них – посмертно.

«Минає другий рік, як Тернопільська 44-та окрема артилерійська бригада стала міцною складовою Збройних сил України. Загалом на території області діє 5 військових частин ЗСУ та одна Нацгвардії України. Для бійців, які зараз несуть службу на передовій, ми розпочали процес відновлення ще 4 місць дислокації, в тому числі одне із них - на базі колишньої колонії у Бережанах», – зазначив голова ТОДА.

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Він також повідомив, що для трьох сімей загиблих та одного учасника АТО з інвалідністю придбано квартири за кошти з обласного бюджету.

«У нас активно працює Рада учасників АТО при ОДА, розпочато реалізацію цільової програми підтримки бійців та родин загиблих. На її реалізацію у 2015 році з бюджету області виділено 2,7 мільйона гривень. У 2015 році 1,7 мільйона гривень виплачено як одноразову допомогу учасникам АТО та членам сімей загиблих в рамках програми «Турбота», – повідомив Барна.

Крім того, у 2015 році 385 дітей учасників АТО відправили на оздоровлення та відпочинок в межах України, в тому числі 202 дітей – в країни Європи.

«Діти, котрі відчули горе війни, потребують особливого піклування. Недавно я спілкувався з нашими польськими колегами, представниками Асоціації міст Польщі, і ми домовилися, що цього літа близько 100 дітей учасників АТО матимуть можливість відпочити в Польщі», – сказав очільник області.