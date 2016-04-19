На Тернопільщині Великдень відсвяткують 200 дітей із зони АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна під час засідання Ради церков при ТОДА.

«На Тернопіллі діти, які не зі слів знають, що таке тягар війни, матимуть змогу у родинах наших земляків відчути радість Христового Воскресіння, відчути домашній затишок та українську гостинність, взяти участь у святкових богослужіннях, побачити наші чудові традиції», – сказав Барна.

Він закликав представників різних конфесій долучитися до даної ініціативи.

«Разом ми маємо зробити все, щоб діти відпочили і фізично, і духовно», – наголосив голова ТОДА.