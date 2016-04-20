На Тернопільщині госпіталізували чоловіка, який перекинувся на автомобілі
20:48, 20 квітня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині госпіталізували чоловіка, який перекинувся на автомобілі.
Водій легкового автомобіля Citroën не впорався з керуванням / ДСНС
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, дорожно-транспортна пригода трапилася ввечері в смт. Підволочиськ.
Рятувальники, які прибули на місце виклику, виявили, що водій легкового автомобіля Citroën не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.
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Рятувальники відключили акумуляторну батарею, а також за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого.
Після цього потерпілого передали працівникам швидкої медичної допомоги, які доставили його у районну лікарню.
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