На Тернопільщині госпіталізували чоловіка, який перекинувся на автомобілі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, дорожно-транспортна пригода трапилася ввечері в смт. Підволочиськ.

Рятувальники, які прибули на місце виклику, виявили, що водій легкового автомобіля Citroën не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

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Рятувальники відключили акумуляторну батарею, а також за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого.

Після цього потерпілого передали працівникам швидкої медичної допомоги, які доставили його у районну лікарню.