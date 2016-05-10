На Тернопільщині на фестивалі приготували майже 6 тисяч вареників

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, фестиваль проходив у неділю у Збаражі.

У цей же день відбулося відкриття туристичного сезону «Мандруємо замками Тернопілля», свято Збаразького замку, святкування Дня міста Збараж, Всеукраїнський фестиваль «Козацька слава» та фестиваль «Капусняк-fest».

Гості святкування могли переглянути виступи творчих колективів України та показові виступи лицарського клубу «Збаразька дружина». В рамках фестивалю працювало містечко народних ремесел та польова кухня. Крім того, свою діяльність презентували туристичні фірми регіону.