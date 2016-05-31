Тернопільська облрада створила комісію з контролю за розслідуванням вбивства депутата Кременецької міськради Ващенка

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення на сьогоднішній сесії проголосували 48 з 55 депутатів, 2 утрималося, 5 не голосували.

Як повідомив депутатам з трибуни начальник обласного управління Національної поліції Олександр Богомол, зараз обох вбивць посилено розшукують в кількох областях України.

«Двоє чоловіків підстерегли Ващенка біля його дому і побили битами. Була боротьба. Маємо очивидців, які бачили, як нападники втікали. Встановлено, що ці особи три доби в Кременці проводили розвідку, багато людей їх бачило. Зафіксовано їх одяг, обличчя. На місці події знайдено дві кепки, які належать злочинцям. Їх особи зараз встановлюються. Достатньо є вихідної інформації, щоб доказати злочин. Наразі поліцейські працюють в кількох областях України, проводячи розшук», – повідомив Богомол.

Він додав, що основною версією вбивства є громадська та політична діяльність Ващенка, який викривав корупцію в органах влади, правоохоронних органах, у судовій системі.

«Нас зараз більше цікавить не виконавці, а замовник. Видно, що намагалися залякати. Швидше за все, вбивати не планували. Але від отриманих травм Віталій Ващенко невдовзі помер в лікарні», – сказав Богомол.

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Депутати закликали начальника обласного управління поліції щотижня звітувати по хід розслідування вбивства Ващенка.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня близько 23 год двоє невідомих осіб нанесли тілесні ушкодження члену ГО «Народна рада», 48 жителю міста Кременець Віталію Ващенку.

Через три години від отриманих травм голови чоловік помер в реанімаційному відділенні Кременецької районної лікарні.