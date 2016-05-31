На Тернопільщині в ДТП загинув водій вантажівки
17:09, 31 травня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій вантажівки.
ДТП з вантажівкою / Досьє 102
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора бизько 19 год поблизу села Зелена Бучацького району.
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На місце події слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля "Рено-Преміум 385", житель Хмельницького, на автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
В результаті такого маневру водій загинув на місці автопригоди. Пасажир отримав травми та забійні рани, але від меддопомоги відмовився.
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