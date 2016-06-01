У Тернополі діти учасників АТО спільно з дітьми із Польщі влаштували ходу «Діти світу проти війни».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід відбувся в рамках святкування Міжнародного дня дітей.

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Спочатку діти взяли участь у танцювальному флеш-мобі на Театральнмоу майдані, після чого пройшлися колоною в супроводі духового оркестру від пам’ятника Незалежності на Театральному майдані до набережної тернопільського ставу.

Також діти з Любуського воєводства та міста Зелена Гура республіки Польща побували на зустрічі з головою ОДА Степаном Барною та головою облради Віктором Овчаруком та отримали від них сувенірні подарунки.

«Україна та Польща мають спільну історію. Ваш візит у Збаразький замок залишить по собі яскраві й позитивні враження, ви пригадаєте трилогію «Вогнем і мечем», одна з частин якої написана з історії вказаного замку. Безперечно, ви захочете повернутися сюди знову і знову», – зазначив під час зустрічі з дітьми Барна.

На завершення святкування сьогодні на Тернопільському ставі відбудеться Фестиваль риболовного спорту, участь в якому візьмуть 40 дітей-сиріт.