Тернопільський спортсмен став чемпіоном Європи з гирьового спорту
Тернопільський спортсмен, майстер спорту України Роман Порохняк став чемпіоном Європи з гирьового спорту.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Порохняк виступав у дисципліні одноборство (поштовх довгим циклом), яка вважається найважчою вправлю у гирьовому спорті.
Виконавши за 10 хв 40 поштовхів гирею масою 32 кг, він став переможцем у ваговій категорії до 65 кг.
Також Порохняк взяв участь у змаганнях естафети. Згідно завдань цієї вправи, п’ятеро учасників від кожної країни по черзі виконують поштовх довгим циклом впродовж двох хвилин. Порохняк зробив 15 підйомів, а українська команда здобула у цьому виді друге місце, поступившись італійським спортсменам. Водночас у загальнокомандному заліку за підсумками усіх видів збірна України посіла перше місце. Срібними призерами стали італійські спортсмени, на третьому місці – команда Ізраїлю.
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Чеммпіонат Європи з гирьового спорту проходив у місті Порто (Португалія), участь у ньому взяли участь спортсмени з 15 країн.
Порохняк є студентом факультету фізвиховання Тернопільського національного педагогічного університету.
Паралельно у Порото проходив чемпіонат Європи з гирьового спорту серед ветеранів. У віковому дивізіоні 55-59 років у вправі «довгий цикл» переможцем став тернопільський гирьовик, тренер Порохняка Петро Багрій, який здійснив 101 підйом гирі масою 24 кг.