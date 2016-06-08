До Тернополя із зони АТО повернулися 50 бійців роти патрульної служби поліції "Тернопіль"
10:18, 08 червня 2016Тернопіль
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До Тернополя із зони АТО повернулися 50 бійців роти патрульної служби поліції "Тернопіль".
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, упродовж місяця вони несли службу в Луганській області в зоні проведення антитерористичної операції - затримували підозрілих осіб, які перебували в розшуку, чергували на блокпостах.
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Також їх залучали до проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань окремих територій.
Правоохоронцям надали кілька днів відпочинку, після чого вони приступлять до забезпечення громадської безпеки у Тернополі.
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