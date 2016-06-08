До Тернополя із зони АТО повернулися 50 бійців роти патрульної служби поліції  "Тернопіль".

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, упродовж місяця вони несли службу в Луганській області в зоні проведення антитерористичної операції - затримували підозрілих осіб, які перебували в розшуку, чергували на блокпостах.

Читайте також45 дітей бійців АТО з Тернопільщини безкоштовно відпочинуть в Хорватії

Також їх залучали до проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань окремих територій.

Правоохоронцям надали кілька днів відпочинку, після чого вони приступлять до забезпечення громадської безпеки у Тернополі.