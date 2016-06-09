Правоохоронці затримали у Тернополі організатора вбивства депутата Кременецької місьради Ващенка
Правоохоронці затримали у Тернополі організатора вбивства громадського активіста, депутата Кременецької міської ради Віктора Ващенка.
Як повідомили УНІАн в прес-службі обласної прокуратури, чоловіка затримали учора на одній із станцій техобслуговування Тернополя.
Затриманий – неодноразово судимий житель Дніпровської області.
Йому повідомлено про підозру в організації вбивства Ващенка та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНІАН, 26 травня двоє невідомих побили битами громадського активіста, депутата Кременецької міської ради Віктора Ващенка, який викривав корупцію в правоохоронних органах та владних структурах.
Від отриманих травм чоловік невдовзі помер у лікарні.
За фактом нанесення умисного тілесного ушкодження, що спричинило смерть людини, було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України.
30 травня облрада створили комісію з контролю за ходом розслідування громадського активіста.
8 травня начальник обласного управління Національної поліції Олександр Богомол повідомив, що загалом до вбивства Ващенка причетні 4 осіб, з низ одного вбивцю та його помічника затримали у Кривому Розі.
Ще одного вбивцю та організатора вбивства станом на учора правоохоронці ще розшукували.