Правоохоронці затримали у Тернополі організатора вбивства депутата Кременецької місьради Ващенка

Як повідомили УНІАн в прес-службі обласної прокуратури, чоловіка затримали учора на одній із станцій техобслуговування Тернополя.

Затриманий – неодноразово судимий житель Дніпровської області.

Йому повідомлено про підозру в організації вбивства Ващенка та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня двоє невідомих побили битами громадського активіста, депутата Кременецької міської ради Віктора Ващенка, який викривав корупцію в правоохоронних органах та владних структурах.

Від отриманих травм чоловік невдовзі помер у лікарні.

За фактом нанесення умисного тілесного ушкодження, що спричинило смерть людини, було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України.

30 травня облрада створили комісію з контролю за ходом розслідування громадського активіста.

8 травня начальник обласного управління Національної поліції Олександр Богомол повідомив, що загалом до вбивства Ващенка причетні 4 осіб, з низ одного вбивцю та його помічника затримали у Кривому Розі.

Ще одного вбивцю та організатора вбивства станом на учора правоохоронці ще розшукували.