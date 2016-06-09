У Тернополі освятили дерев`яну лемківську церкву "Вознесіння Господнього"

Як передає кореспондент УНІАН, чин освячення нового храму здійснив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк).

Участь в богослужіння взяли керівники міста та області, а також представники етнічних груп, насильно переселених з рідних домівок минулого століття.

Голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович висловив сподівання, що церква стане культурним і духовним центром громади лемків області.

«Ми мріяли про цю подію майже 20 років. Ми хочемо, аби проходили сюди не тільки молитися, а й приводили дітей, розповідали їм славну історію Лемківщини», – сказав Венгринович.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна відзначив, що кожна третя родина на Тернопільщині – це є вимушені переселенці, і відкриття власного храму – це знакова подія для багатьох з них.

«Для мене це важлива подія, адже я – лемко за походженням. Незважаючи на всі випробування, лемки не втратили своєї культури та духовності. Сьогодні ми відновлюємо лемківські святині на Тернопіллі, а разом з тим – лемківську культуру та традиції», – сказав Барна.

Храм збудований за архітектурним стилем, притаманним Лемківщині.

Заплановано, що у даному храмі молитимуться не лише лемки, а й надсянці, холмщаки, підляшці, представники інших етнічних груп.

Будівництво храму почалося восени 2013 року. Проект лемка Олега Джули втілили майстри з Прикарпаття.