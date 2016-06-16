Тернопільська міськрада закликала ВР та Мінекології прискорити прийняття закону щодо заборони полімерних пакетів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, прийнятому сьогодні на сесії.

За нього проголосували 35 із 38 зареєстрованих депутатів, троє не голосували.

У зверненні депутати зазначають, що щорічно тисяч тонн полімерів вивозиться на звалища України і при цьому складають екологічну загрозу, засмічуючи населені пункти, узбіччя доріг, ліси, землі, моря тощо.

«Процес утилізації поліетилену є складним та дороговартісним, його спалювання є небезпечним для довкілля, а тому потрібно повністю відмовитись від нього, замінивши менш шкідливою пакувальною тарою», – переконані депутати.

Вони додали, що при горінні або розкладанні поліетилену у навколишнє середовище виділяються токсичні речовини, які завдають значної шкоди довкіллю та здоров’ю людини.

Також депутати вказують, що в окремих країнах світу вже введено податки або заборони на виробництво і розповсюдження поліетиленових пакетів. При цьому пропонують прийняти аналогічний закон і в Україні.

«Законопроектом «Про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження полімерних пакетів» передбачається повна заборона використання полімерних пакетів, строк повного фізичного, хімічного, термального або біологічного розщеплення яких перевищує п’ять років. Виключення становлять екологічні полімерні пакети, які повинні складатись не менш ніж на 90% із вторинної сировини», – йдеться у зверненні.

Відтак з метою підтримання екологічної безпеки на території України депутати закликають прискорити прийняття проекту Закону України «Про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження полімерних пакетів».