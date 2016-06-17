На Тернопільщині розпочалася операція "Урожай", спрямована на легалізацію працівників сфери АПК

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ТОДА Степан Барна.

Головна ціль операції – збільшити надходження до місцевих бюджетів від сфери АПК.

«Тернопільщина є аграрним регіоном. Кількість працюючих, задіяних на підприємствах агропромислового комплексу, за даними податкової звітності у 2015 році, склала понад 19,7 тис. осіб. Надходження до місцевого бюджету від цієї категорії платників у 2015 році становили 196,4 млн грн або 17 % від загальних надходжень місцевих бюджетів. Податку на доходи фізичних осіб у минулому році сільгоспвиробниками сплачено у сумі 115 млн грн, або 12,9% від його загальних надходжень по області. Однак ми бачимо, що деякі підприємства за рівних умов ведення діяльності на однакових площах землі мають різне податкове навантаження, у більшості підприємств воно є незначним», – пояснив необхідність проведення операції Барна.

Робочій групі, яка керуватиме проведенням операції, зокрема доручено зруйнувати і не допустити використання у 2016 році схем ухилення від оподаткування суб'єктами господарювання, які здійснюють операції з сільськогосподарською продукцією, забезпечити повноту виплат орендодавцям земельних ділянок (паїв) орендної плати, виявити та легалізувати найманих працівників, забезпечити сплату податків від реальних зарплат, які отримають працівники.

Довідка УНІАН. Розмір середньомісячної заробітної плати одного працівника у сфері сільського господарства на Тернопільщині у 2015 році склав 2,927 тис. грн при середньому рівні заробітної плати в цілому по області у 2,994 тис. грн.