У Тернополі розпочався гастрономічний фестиваль "Галицька дефіляда"

Як повідомили УНІАН організатори фесту, сьогодні в рамках заходу відбудуться майстер-класи з гончарства та розпису по склу. Також гостей фестивалю учитимуть готувати страви з дикоростучих рослин, а саме з кропиви та лободи.

Читайте такожБоротьба аргументів: у Тернополі активісти намагаються заборонити викладання предмету "Християнська етика"

В рамках останнього майстер-класу відбудеться частування всіх бажаючих.

Завтра в рамках фесту відбудеться майстер клас з приготування птиці та безкоштовне частування спеченими виробами, битва сухими порошковими фарбами «Ternopil Holi fest», етнопоказ мод від молодих дизайнерів, танцювальні майстер-класи від Social Dance Club.

У неділю гостей заходу безкоштовно частуватимуть печивом, яке представлять конкурсанти на конкурс «Найсмачніше солодке печиво». Також в програмі останнього дня виступи ходулістів та вуличних театрів, фаєр-шоу.

Щодня на майданчиках виступатимуть відомі українські гурти.