У Тернополі розшукують злодія, який вночі з каси магазину вкрав 10 тисяч гривень (відео)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора вночі.

Встановлено, що злодій через вікно проник у магазин «Вишиванка», що на проспекті С. Бандери.

Там він вкрав усі кошти, які були у касі - 10 тис. грн.

Відеокамера системи спостереження, встановлена в закладі, зафіксувала момент вчинення крадіжки.

Зараз правоохоронці розшукують злодія.

Відкрито кримінальне провадження.