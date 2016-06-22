У Тернополі розшукують злодія, який вночі з каси магазину вкрав 10 тисяч гривень (відео)
14:07, 22 червня 2016Тернопіль
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Відеокамера системи спостереження зафіксувала момент вчинення крадіжки.
Зараз правоохоронці розшукують злодія / скриншот
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора вночі.
Встановлено, що злодій через вікно проник у магазин «Вишиванка», що на проспекті С. Бандери.
Там він вкрав усі кошти, які були у касі - 10 тис. грн.
Відеокамера системи спостереження, встановлена в закладі, зафіксувала момент вчинення крадіжки.
Зараз правоохоронці розшукують злодія.
Відкрито кримінальне провадження.
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