На Тернопільщині кількість безробітних за 5 місяців зменшилась на 14% до 21,6 тис. осіб

Як повідомили УНІАН в обласному центрі зайнятості, за січень-травень 2016 року послугами центрів зайнятості Тернопільської області скористались 29,1 тис. осіб, що на 30% менше, ніж за 5 місяців 2015 року.

Кількість поданих роботодавцями вакансій за 5 місяців зменшилась на 11,6% до 14,8 тис.

Станом на 1 червня 2016 року актуальними були 1 тис. 552 вакансії, у т.ч. для робітників – 946, для службовців – 422, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 184.

Найбільшим попитом в області користувались робітничі професії, зокрема продавці продовольчих та непродовольчих товарів, водії автотранспортних засобів, трактористи, кухарі, слюсарі-ремонтники, а без кваліфікації – підсобні робітники та прибиральники.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 8 безробітних. В окремих районах кількість претендентів на 1 вакансію була значно більша, зокрема, у Заліщицькому – 30, Монастириському – 27, Гусятинському і Збаразькому – по 24.

За сприянням обласної служби зайнятості за 5 місяців працевлаштовано 9 тис. 646 осіб, з них 4 тис. 617 мали статус безробітного.

Як раніше повідомляв УНІАН, загалом по Україні збільшився рівень безробіття.