На Тернопільщині горіла вантажівка

Біля Кременця Тернопільської області горів вантажний автомобіль.

Як повідомляє центр пропаганди управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла на об’їзній дорозі Кременця. Загорівся автомобіль Renault Magnum. Вогнем знищено кабіну автомобіля, передні колеса та частково пошкоджено причіп. Читайте такожУ Тернополі на вулиці згорів автомобіль Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-5, під час гасіння врятовано причіп автомобіля та вантаж.

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