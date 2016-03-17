На Тернопільщині горіла вантажівка

Вогнем знищено електропроводку та пошкоджено кабіну транспортного засобу.

На Тернопільщині горіла вантажівка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора на автодорозі біля с. Рідколісся Монастириського району. Загорілася кабіна вантажного автомобіля «МАН». Вогнем знищено електропроводку та пошкоджено кабіну транспортного засобу. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини, врятовано автомобіль. Причини пожежі встановлюються.

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