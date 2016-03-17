На Тернопільщині горіла вантажівка
11:30, 17 березня 2016Тернопіль
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Вогнем знищено електропроводку та пошкоджено кабіну транспортного засобу.
На Тернопільщині горіла вантажівка.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора на автодорозі біля с. Рідколісся Монастириського району.
Загорілася кабіна вантажного автомобіля «МАН».
Вогнем знищено електропроводку та пошкоджено кабіну транспортного засобу.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини, врятовано автомобіль.
Причини пожежі встановлюються.
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