На Тернопільщині горіла вантажівка

11:30, 17 березня 2016
Тернопіль
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Вогнем знищено електропроводку та пошкоджено кабіну транспортного засобу.

На Тернопільщині горіла вантажівка.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора на автодорозі біля с. Рідколісся Монастириського району.

Загорілася кабіна вантажного автомобіля «МАН».

Вогнем знищено електропроводку та пошкоджено кабіну транспортного засобу.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини, врятовано автомобіль.

Причини пожежі встановлюються.

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