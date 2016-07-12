На Тернопільщині для сімей загиблих бійців АТО та бійців-інвалідів закуплять 10 квартир
10 квартир планують придбати в Тернопільській області за державний кошт для сімей загиблих учасників АТО та військових, що стали інвалідами через участь у АТО.
Про це заявив начальник управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації Віктор Кузяк, повідомляє прес-служба ОДА.
За його словами, буде закуплено 8 однокімнатних, одну 2-кімнатну та одну 3-кімнатну квартиру.
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«Для надання житла військовослужбовцям та сім‘ям загиблих Тернопільщини з державного бюджету виділено орієнтовно 5-7 мільйонів гривень. На даний час вже сформовані списки, до кінця року квартири будуть придбані», – запевнив Кузяк.
За його даними, квартири закуплять в рамках програми покращення житлових умов для сімей загиблих учасників антитерористичної операції та військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок участі в АТО.