На Тернопільщині для сімей загиблих бійців АТО та бійців-інвалідів закуплять 10 квартир

Про це заявив начальник управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації Віктор Кузяк, повідомляє прес-служба ОДА.

За його словами, буде закуплено 8 однокімнатних, одну 2-кімнатну та одну 3-кімнатну квартиру.

Читайте такожНа Тернопільщині майже 3,5 тис. учасників АТО отримали дозволи на розроблення проектів землеустрою на площі 1,4 тис. га

«Для надання житла військовослужбовцям та сім‘ям загиблих Тернопільщини з державного бюджету виділено орієнтовно 5-7 мільйонів гривень. На даний час вже сформовані списки, до кінця року квартири будуть придбані», – запевнив Кузяк.

За його даними, квартири закуплять в рамках програми покращення житлових умов для сімей загиблих учасників антитерористичної операції та військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок участі в АТО.