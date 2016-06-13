В зоні АТО загинув через підрив на міні боєць з Тернопільщини

Як повідомили УНІАН в обласному військкоматі, трагедія сталася 11 червня.

Виконуючи бойове завдання в складі свого підрозділу, старший офіцер відділення майор Борис Макаревич підірвався на автомобілі на протитанковій міні.

Читайте також"Правий сектор" оприлюднив фото загиблих на шахті Бутовка бійців

За даними військкомату, 45-річний уродженець села Білокриниця Кременецького району Макаревич воював в АТО з 29 квітня цього року.

Він був командиром мінометної батареї військової частини В2950.

Прощання з загиблим відбудеться сьогодні у Кременецькому об'єднаному міському військкоматі, а згодом – у Білокриниці.