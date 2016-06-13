В зоні АТО загинув через підрив на міні боєць з Тернопільщини
12:26, 13 червня 2016Тернопіль
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В зоні АТО, підірвавшись на міні, загинув боєць з Тернопільської області.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в обласному військкоматі, трагедія сталася 11 червня.
Виконуючи бойове завдання в складі свого підрозділу, старший офіцер відділення майор Борис Макаревич підірвався на автомобілі на протитанковій міні.
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За даними військкомату, 45-річний уродженець села Білокриниця Кременецького району Макаревич воював в АТО з 29 квітня цього року.
Він був командиром мінометної батареї військової частини В2950.
Прощання з загиблим відбудеться сьогодні у Кременецькому об'єднаному міському військкоматі, а згодом – у Білокриниці.
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