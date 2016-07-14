На Тернопільщині запланували створити 24 нові об’єднані громади
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, це передбачено змінами до Перспективного плану формування територій громад Тернопільської області, які внесли в ОДА та подали на розгляд депутатів обласної ради.
«Переважна частина об'єднаних громад вже зараз проводять консультації щодо приєднання нових сільських рад, тобто готові до розширення. Загалом на Тернопільщині пропонується створити ще 24 нові громади й розширити вже існуючі», – каже заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Олег Валов.
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Він нагадав, що об'єднаним громадам області держава виділила субвенцію в розмірі 141,554 млн грн. Крім цього, очікується міжнародна допомога від уряду США та Євросоюзу на реалізацію проектів у сфері інфраструктури, створення ЦНАПів.
Як повідомляв УНІАН, Тернопільщина є лідером за кількістю об’єднаних громад.
На території області утворено 26 об'єднаних територіальних громад, що охоплюють 27% території області, 167 рад із 615 сільських, селищних та міських рад (283 населені пункти) та 229 тис. населення.