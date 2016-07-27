На Тернопільщині правоохоронці знайшли пенсіонера, якого цілу ніч розшукували родичі
15:30, 27 липня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині правоохоронці знайшли 69-річного пенсіонера, якого цілу ніч розшукували родичі.
Чоловік розповів, що заблукав у полі, де й заночував / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до Теребовлянських поліцейських 26 липня звернулася жінка і повідомила, що її батько ввечері 25 липня пішов з дому й не повернувся.
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Усю ніч рідні самостійно шукали пенсіонера. Коли ж на ранок пошуки не дали жодного результату, звернулися по допомогу до поліцейських.
Через три години поліцейські таки розшукали пенсіонера у полі.
Чоловік розповів, що заблукав у полі, де й заночував.
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