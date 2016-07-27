На Тернопільщині правоохоронці знайшли пенсіонера, якого цілу ніч розшукували родичі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до Теребовлянських поліцейських 26 липня звернулася жінка і повідомила, що її батько ввечері 25 липня пішов з дому й не повернувся.

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Усю ніч рідні самостійно шукали пенсіонера. Коли ж на ранок пошуки не дали жодного результату, звернулися по допомогу до поліцейських.

Через три години поліцейські таки розшукали пенсіонера у полі.

Чоловік розповів, що заблукав у полі, де й заночував.