На Тернопільщину прибула делегація з Луганщини для перейняття досвіду з проведення децентралізації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, члени делегації, до складу якої входять представники територіальних громад, районних рад та Луганської РДА, пробудуть на Тернопільщині два дні.

Впродовж цього часу вони вивчатимуть вдалі приклади створення об’єднаних громад та особливості створення сприятливого інвестиційного клімату.

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«Досвід Тернопільщини для нас безцінний, адже тут процес децентралізації - один із найактивніших та найефективніший. У нас 90% населення ніколи не були за кордоном. А понад 70% не бачили життя поза межами свого регіону. Тому основна наша мета - розворушити громади і знайти серед них лідерів. Якщо будуть лідери та групи людей, які хочуть змін на краще, все інше буде. Лише так ми зможемо відродити мирну Луганщину. До речі, найактивніші громади створюються саме на лінії розмежування», - розповів про мету візиту заступник голови Луганської ОДА Роман Косинський.

Делегація з Луганщини спілкується з лідерами місцевих громад, які діляться своїм досвідом та вказують на помилки, яких можна уникнути.

«Ми раді вітати вас на Тернопіллі, наш край є лідером по створенню об’єднаних територіальних громад. Громади пройшли всю юридичну процедуру щодо створення й безпосередньо отримують від держави кошти. Початківцям завжди нелегко, адже з’являються питання, які необхідно вирішувати першочергово. Водночас ми з радістю ділитимемося нашим», - сказав заступник голови облдержадміністрації Олег Валов.

В рамках візиту відбудеться презентація фотовиставки «Луганщина мирна».