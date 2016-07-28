У Тернополі відбулися урочистості з нагоди річниці Хрещення Київської Русі

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли керівники області і міста, представники громадськості.

Колона з понад 200 осіб пройшла ходою центром міста до хреста на набережній ставу, де священики традиційних церков відслужили міжконфесійний молебень та провели освячення води.

«Сьогодні ми зібралися тут, щоб просити за молитвами рівноапостольного князя Володимира миру і спокою в Україні, припинення війни, повернення наших солдатів додому. Пам`ятаймо, що ми – правнуки славного князя Володимира, Хрестителя Русі-України. Молімося за Україну, і наша молитва буде почута», - звернувся до присутніх архиєпископ Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк.

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Після спільної молитви всіх присутніх окропили свяченою водою.

«Це символічне свято є днем нашої вищої, духовної єдності – єдності національної. Утвердження у нашому народі християнства стало справжнім стержнем, довкола якого сформувалася наша духовність, виховалися десятки поколінь, які гідно несли традиції народу, серед яких повага до ближнього та любов до Бога. Насамперед хочу подякувати нашим священикам за увагу і підтримку капеланського служіння. У зоні АТО щоденно відбувається служіння понад ста військових капеланів, а в цілому за два роки українське духовенство різних церковних юрисдикцій направило на фронт та в прифронтову зону близько 600 священнослужителів. Більше півсотні з них з Тернопільщини. Я переконаний, що Господь допоможе нам віднайти у собі сили і наснагу для її здійснення, подолавши труднощі сьогодення», - сказав під час виступу голова обласної державної адміністрації Степан Барна.

Після молебню згідно з розпорядженням голови ОДА за вагомий внесок у розвиток духовності, утвердження принципів християнської моралі в суспільстві, відданість капеланському служінню, відзнакою "За службу Україні" нагородили священика Тернопільсько-Зборівської єпархії о. Віталія Козака.