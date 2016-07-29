На Тернопільщині завдяки системі електронних державних закупівель ProZorro за рік зекономлено 2,7 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час підсумкового семінару щодо роботи системи повідомив зазначив заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації Ігор Вонс.

«Тернопільщина — один з лідерів по реалізації та підтримці проекту ProZorro. Вже з 1 серпня використання системи ProZorro стане обов’язковим для всіх без винятку представників державних структур», – зазначив Вонс.

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Він додав, що за допомогою системи електронних закупівель з другої половини 2015 року станом на 22 липня поточного року 165 організаторів оголосили 1 тис. 159 закупівель .

«Відповідно до розпорядження голови Тернопільської ОДА Степана Барни, на Тернопільщині усі державні закупівлі вартістю понад 3 тис. грн повинні проводитися виключно через електронну систему. Планова сума закупівель становила 43,8 млн грн, зекономлено понад 2,7 млн грн», – повідомив Вонс.