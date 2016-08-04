На Тернопільщині викрили посадовців, які завдали збитків місцевому лісництву на 2,1 мільйона гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що службові особи Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс» допустили незаконну порубку дерев на зальну суму понад 500 тис. грн.

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Крім того, за результатами проведеної контролюючим органом інвентаризації лісового фонду державного підприємства виявлено самовільні порубки дерев на загальну суму понад 1,6 млн грн.

За цим фактом прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).