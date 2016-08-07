У Тернополі жінка вбила співмешканця, що заважав їй сидіти за комп’ютером

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тернополянка та її 58-річний співмешканець розпивали алкогольні напої. Після цього жінка сіла за комп’ютер. Як підозрювана пояснила правоохоронцям, чоловік заважав їй, тому вона вдарила його ножем.

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Від проникаючого поранення грудної клітки чоловік помер в реанімаційному відділенні університетської лікарні.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.