У Тернополі жінка вбила співмешканця, що заважав їй сидіти за комп’ютером
10:37, 07 серпня 2016Тернопіль
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У Тернополі правоохоронці затримали за підозрою у вчиненні вбивства 67-річну жінку.
У Тернополі жінка вбила співмешканця / delfi.lt
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тернополянка та її 58-річний співмешканець розпивали алкогольні напої. Після цього жінка сіла за комп’ютер. Як підозрювана пояснила правоохоронцям, чоловік заважав їй, тому вона вдарила його ножем.
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Від проникаючого поранення грудної клітки чоловік помер в реанімаційному відділенні університетської лікарні.
За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.
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