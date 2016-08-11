На Тернопільщині позашляховик відправив у реанімацію 14-річного хлопця на скутері

15:40, 11 серпня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок ДТП постраждав неповнолітній водій скутера.

kyivobl.mns.gov.ua

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася у Кременці. Як встановило слідство, водій автомобіля «Фольксваген Туарег» порушив правила при виїзді з другорядної дороги на головну, в результаті чого зіткнувся зі скутером. Внаслідок зіткнення постраждав 14-річний водій мопеда. Хлопця з численними забоями та переломами госпіталізували в реанімаційне відділення районної лікарні.

За  фактом порушення правил дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ККУ.

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