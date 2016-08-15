На Тернопільщині відпочивають діти з Донецької та Луганської областей

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, вони впродовж 21 дня відпочиватимуть на території табору «Лісовий» в селі Скоморохи Бучацького району.

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«Приїхало 12 дітей із Луганської і 28 – з Донецької областей. Для них за кошти обласного бюджету організували цю подорож і відпочинок. В середньому на одну дитину піде близько трьох тисяч вісімсот гривень», – повідомив начальник відділу сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний.

Під час перебування на Тернопільщині діти їздитимуть на екскурсії по області, а також ознайомляться з місцевими традиціями та звичаями.

Діти з Донецької та Луганської областей відпочивають на Тернопільщині вже третій рік поспіль.