Керівника управління Держгеокадастру Тернопільщини затримали за хабар

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області звернувся громадянин для отримання в оренду земельної ділянки площею 2 га для ведення фермерського господарства. Керівник кадастрової служби за позитивне вирішення даного питання вимагав заплатити 3 тис. доларів.

Під час отримання $2,5 тис. неправомірної вигоди учора посадовця було затримано оперативниками Управління захисту економіки (УЗЕ) в Тернопільській області спільно з слідчими військової прокуратури Тернопільського гарнізону.

Встановлено, що до цього посадовець вже отримав $500.

За даним фактом військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Посадовця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.