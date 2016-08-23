Керівника управління Держгеокадастру Тернопільщини затримали за хабар

13:33, 23 серпня 2016
Тернопіль
372 0

Керівника Головного управління Держгеокадастру Тернопільщини затримали при отриманні 3 тис. доларів хабара. 

УНИАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до Головного управління Держгеокадастру  в Тернопільській області звернувся громадянин для отримання в оренду земельної ділянки площею  2 га  для ведення фермерського господарства. Керівник кадастрової служби за позитивне вирішення даного питання вимагав заплатити 3 тис. доларів.

Під час отримання $2,5 тис. неправомірної вигоди учора посадовця було затримано оперативниками Управління захисту економіки (УЗЕ) в Тернопільській   області спільно з слідчими військової прокуратури Тернопільського гарнізону.

Встановлено, що до цього посадовець вже отримав $500.

За даним фактом військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Посадовця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter