На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула 79-річна жінка

10:15, 31 серпня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула 79-річна жінка.

Фото mns.gov.ua

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, тіло загиблої виявили під час гасіння пожежі у полі в селі Зеблази Кременецького району.

Прибувши на місце події рятувальники здійснили гасіння сухої трави та пожнивних залишків на площі орієнтовно 0,25 га.

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На місці пожежі було виявлено тіло місцевої жительки.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом  5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління.

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