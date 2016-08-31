На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула 79-річна жінка.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, тіло загиблої виявили під час гасіння пожежі у полі в селі Зеблази Кременецького району.

Прибувши на місце події рятувальники здійснили гасіння сухої трави та пожнивних залишків на площі орієнтовно 0,25 га.

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На місці пожежі було виявлено тіло місцевої жительки.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління.