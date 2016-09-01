На Тернопільщині згоріло 17 га сухої трави
09:50, 01 вересня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині згоріло 17 га сухої трави. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 21.40 в с. Киданці Збаразького. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 17 га.
galinfo.com.ua
Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 4, врятовано 3 га соняшнику та 2 га гречки.
Окрім цього о 21.22 біля с. Ярчівці Зборівського району виникла пожежа пожнивних залишків на полі. Внаслідок пожежі вогнем знищено пожнивні залишки на площі 15га.
Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 17.
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