На Тернопільщині згоріло 17 га сухої трави

09:50, 01 вересня 2016
Тернопіль
127 0

На Тернопільщині згоріло 17 га сухої трави. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 21.40 в с. Киданці Збаразького. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 17 га.

galinfo.com.ua

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 4, врятовано 3 га соняшнику та 2 га гречки.

Окрім цього о 21.22 біля с. Ярчівці Зборівського району виникла пожежа пожнивних залишків на полі. Внаслідок пожежі вогнем знищено пожнивні залишки на площі 15га.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 17.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter