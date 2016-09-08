У Тернополі в підвалі житлового будинку виявили 2 кг ртуті, яка частково розлилася.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, отруйний метал виявили сьогодні вранці працівники ЖЕКу, які прибирали сміття у підвалі 9-поверхового будинку на бул. С. Петлюри.

Після цього одразу викликали рятувальників.

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Прибувши на місце події, працівники рятувального відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління встановили, що на причепі трактора разом із сміттям у старій сумці знаходиться дві ємкості із ртуттю. В ході розвідки додатково було виявлено розлиту ртуть у вигляді дрібних крапель у підвалі.

Рятувальники провели механічний збір розлитої металевої ртуті та демеркуризацію приміщень підвалу.

Всього представникам міської ради для подальшої утилізації було передано понад 2 кг ртуті.

На місці події працювали два відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління, оперативна група Управління та тернопільського міського відділу Управління ДСНС України в області, працівники поліції, санітарно-епідеміологічної станції та органів влади.

Загалом рятувальники до роботи залучили 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки, а також спеціальний автомобіль хімічного захисту.

Контроль за рівнем гранично допустимої концентрації та якістю проведення демеркуризації ртуті в приміщенні підвалу будинку буде здійснювати Тернопільська міська санітарно-епідеміологічна станція.

Походження ртуті встановлюють правоохоронці.