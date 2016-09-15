У Тернополі під час місячника посиленого патрулювання поліцейські виявили 192 нетверезих водіїв

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції т.в.о. начальника управління патрульної поліції Тернополя Олег Сороковий, серед них були і професійні водії.

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«Виявили п’яного таксиста, далекобійника. Тепер ці люди не зможуть працювати, бо згідно з новим законодавством, окрім штрафу в 10,2 тис грн за їзду у стані сп’яніння на один рік вилучаються водійські права», – розповів Сороковий.

Заступник командира батальйону патрульної поліції Тернополя Іван Спридонюк додав, що щодо одного нетверезого водія склали аж 5 адмінпротоколів: за скоєння ДТП, за те, що він покинув місце ДТП, за їзду у нетверезому стані, їзду без документів та опір працівникам поліції.

«Чоловік потім пояснив, що вів себе неадекватно через боязнь дружини, оскільки є професійним водієм і єдиний утримує сім’ю. Мовляв, залишившись без водійських прав, не зможе утримувати сім’ю», – розповів про деталі інциденту Спридонюк.

Загалом за півроку роботи патрульної поліції в Тернополі інспекторами було виявлено 318 нетверезих водіїв.

З вини водії, які перебували у стані сп’яніння, було скоєно 40 ДТП.

«Всього за півроку нами було виписано 13,963 тис. адмінпротоколи, накладено штрафів на 3,851 млн грн, з них 2,95 млн штрафів уже сплачено», – повідомив Сороковий.