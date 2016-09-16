"Добре посиділи": на Тернопільщині чоловік відкрив стрільбу з пістолета в розважальному закладі
Пістолет для стрільби гумовими кулями, на володіня яким у затриманого був дозвіл, правоохоронці вилучили.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора вночі на Підволочиській трасі поблизу Тернополя.
В ході слідчо-оперативних дій встановлено, що у закладі відпочивала і вживала спиртне компанія з чотирьох осіб. В певний момент один з них вийняв пістолет і п’ять разів вистрелив у повітря.
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Один з працівників закладу вибив зброю з рук відвідувача, між ними почалася бійка.
Поліцейські доставили чоловіка до райвідділу, встановлено, що він є жителем Волинської області.
Пістолет для стрільби гумовими кулями, на володіня яким у затриманого був дозвіл, правоохоронці вилучили.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).