"Добре посиділи": на Тернопільщині чоловік відкрив стрільбу з пістолета в розважальному закладі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора вночі на Підволочиській трасі поблизу Тернополя.

В ході слідчо-оперативних дій встановлено, що у закладі відпочивала і вживала спиртне компанія з чотирьох осіб. В певний момент один з них вийняв пістолет і п’ять разів вистрелив у повітря.

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Один з працівників закладу вибив зброю з рук відвідувача, між ними почалася бійка.

Поліцейські доставили чоловіка до райвідділу, встановлено, що він є жителем Волинської області.

Пістолет для стрільби гумовими кулями, на володіня яким у затриманого був дозвіл, правоохоронці вилучили.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).