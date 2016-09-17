На Тернопільщині чоловік загинув під обвалом піску в кар’єрі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в Козівському районі.

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Повідомлення про те, що неподалік колишнього козівського піщаного кар'єру засипало піском невідомого чоловіка, надійшло в поліцію від чергового служби надзвичайних ситуацій.

При виїзді оперативників стало відомо, що під завалами опинився житель Козови 1972 року народження. Чоловік здійснював забір піску і в якийсь момент стався обвал породи та каміння.

Внаслідок отриманих травм він загинув на місці зсуву. Відкрито кримінальне провадження за ч. 115 ККУ (умисне вбивство).