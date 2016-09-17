У Тернополі розпочався фестиваль "Тернопільські театральні вечори"

Про це розповів кореспонденту УНІАН голова оргкомітету фестивалю, художній керівник Тернопільського обласного драмтеатру Олег Мусійчук.

«Виповнюється 10 років з того часу, як не стало Михайла Якубовича. Розраховуємо, що на фестиваль приїдуть його друзі, люди, які колись пройшли наш фестиваль як дебютанти, а сьогодні вже очолюють театри», – зазначив Мусійчук.

Цьогоріч фестиваль вперше триватиме 9 днів.

Свої роботи на ньому представлять актори Тернопільського, Івано-Франківського, Рівненського, Чернівецького, Коломийського, Волинського театрів, а також Львівський театр для дітей та юнацтва, Львівський драмтеатр ім. Л. Українки і Український малий драмтеатр зі столиці.

В програмі – одразу дві вистави сучасного драматурга Павла Ар’є, п’єси якого вже ставлять не лише в Україні, а й за кордоном.

Читайте такожНа Тернопільщині 18 вересня відбудеться фестиваль "Борщівська вишиванка" та "Борщ’їв"

Сьогодні актори тернопільського драмтеатру на фестивалі представлять прем’єрну виставу «Слава героям!» за п’єсою цього автора, а наступного дня Львівський драмтеатр ім. Л. Українки відіграє виставу Ар’є «Баба Пріся». В останній ролі жінок зіграють чоловіки.

«Ар’є в оригінальний спосіб демонструє проблеми українського суспільства. Його вистави точно нікого не залишать байдужими. В когось вони викличуть негативні емоції, в когось – сміх, в когось – сльози», – зазначив головний режисер Тернопільського драмтеатру В’ячеслав Жила.