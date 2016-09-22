На Тернопільщині перекинувся автомобіль, двоє осіб госпіталізовано в реанімацію

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора у селі Смиківці Тернопільського району близько 23 години.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "АУДІ 80", рухаючись у напрямку Підволочиська, на дорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка не впорався з керуванням. Транспорт з'їхав з проїжджої частини, наїхав на огорожу, а після цього перекинувся.

Читайте такожНа Тернопільщині затор на трасі утворило пальне, розлите через ДТП з автоцистерною (фото)

В результаті автопригоди до реанімаційного відділення доставлено водій та його пасажир.

Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.