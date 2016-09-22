На Тернопільщині перекинувся автомобіль, двоє осіб госпіталізовано в реанімацію
17:11, 22 вересня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині сталася Дороно-транспортна пригода, в результаті якої дві людини постраждали.
Водій не впорався із керуванням / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора у селі Смиківці Тернопільського району близько 23 години.
За попередньою інформацією, водій автомобіля "АУДІ 80", рухаючись у напрямку Підволочиська, на дорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка не впорався з керуванням. Транспорт з'їхав з проїжджої частини, наїхав на огорожу, а після цього перекинувся.
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В результаті автопригоди до реанімаційного відділення доставлено водій та його пасажир.
Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.
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