"Тернопільська птахофабрика" наростила потужність виробництва до 10-12 млн яєць на місяць

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, це стало можливим завдяки відкриттю нової лінії, презентованої на підприємстві.

«Розвиток птахівництва – перспективний напрямок в агро-промисловому секторі Тернопільщини. А висока якість продукції сприяє економічному іміджу регіону. Для Тернопільської області важливо, щоб на території краю працювали потужні підприємства, адже це дозволяє забезпечити робочими місцями населення і наповнити бюджет. Тому збоку адміністрації ми завжди готові до діалогу та забезпечення сприятливих умов ведення бізнесу», – сказав під час візиту на підприємство голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Наразі продукція «Тернопільської птахофабрики» реалізовується в Україні, а також експортується в Ірак та країни Африки.

В найближчих планах – поставка яєць на ринки Близького Сходу.