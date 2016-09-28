На Тернопільщині внаслідок ДТП спочатку перекинувся, а потім загорівся автомобіль
12:07, 28 вересня 2016Тернопіль
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Водій із закритою черепно-мозковою травмою та переломом хребців госпіталізований.
Палаюче авто / Фото REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора о 21 год в Почаєві Керменецького району.
Встановлено, що місцевий житель, керуючи автомобілем "Фольксваген Пасат Б-5", не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.
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Після цього іномарка перекинулася та загорілася.
Чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, переломом хребців шийного відділу хребта доставили в Почаївську лікарню.
Чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
Пожежу автомобіля погасили рятувальники.
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