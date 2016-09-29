На Тернопільщині за 1 млн грн провели реконструкцію газової котельні у місцевій школі-дитсадку

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, стару і неефективну систему опалення замінили на сучасну, в котельні встановили твердопаливний котел.

«Це перший об’єкт в області, що був реконструйований за кошти субвенції державного бюджету. Нова котельня працюватиме на альтернативних видах палива, що дасть змогу суттєво зекономити ресурси. А також вивільнити їх для фінансування інших статей бюджету, що передбачені на наступний рік», – зазначив голова Шумської об’єднаної громади Володимир Плетюк.

У школі села навчаються 196 учнів та 40 дошкільнят, в тому числі з сіл Ходаки та Малинів. На реконструкцію котельні було скеровано майже 1 млн грн бюджетних коштів.

«Як бачимо на прикладі Шумської громади реформа децентралізації справді працює і дає свій результат. Шумська громада є передовою у питаннях реалізації реформи й отримала майже 16 млн грн державної субвенції для підтримки та подальшого розвитку», – зазначив під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Він додав, що на 94% здійснено реконструкції даху Шумської школи №1, який відслужив свій термін експлуатації і протікав. 1,476 млн грн на цей об’єкт Шумська громада повністю отримала від держави.

«На даний момент ремонтується і одна із центральних доріг у Шумську – вул. Енергетична. Поточні ремонти, які здійснювалися до цього, явно не забезпечували повноцінного відновлення дорожнього покриття. Цього року змінити ситуацію вдалося завдяки державній субвенції у сумі понад 4 млн грн», – зауважив Барна.

Голова ТОДА також відзначив, що незабаром у Шумську відкриється Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), який розмістили у частині колишнього кінотеатру «Мир». На реконструкцію та оснащення було скеровано 1,5 млн грн: 1,1 млн грн – з міського бюджету, 670 тис. грн склав грант європейських партнерів.

«ЦНАП у Шумську — це ще один результат успішного втілення на Тернопільщині проекту «Місцевий розвиток, спрямований на громаду», який підтримується Євросоюзом. В подальшому цю будівлю перетворять на «Будинок громади». Головна функція ЦНАПу — це максимальне спрощення спілкування громадян з державою та мінімальна комунікація людини з чиновником. ЦНАП забезпечує швидке вирішення широкого спектру адміністративних послуг, прискорення документального оформлення всіх дозвільних процесів. У районі вже функціонує один ЦНАП, що надає послуги 300-400 особам щомісяця. Відтак зі створенням ще одного можливості будуть значно розширені», – наголосив голова Шумської РДА Юрій Головатюк.