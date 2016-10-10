Тернополянин Олександр Тугарєв став чемпіоном України з вітрильного спорту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, впродовж п’яти днів у місті Вишгороді, що на Київщині, тривав Чемпіонат України з вітрильного спорту в олімпійських номерах програми.

Дані змагання є відбірковими для багатьох міжнародних регат 2017 року, на їх основ також формується склад збірної України.

Тернопіль на змаганнях представляли вихованці відділення віндсерфінгу обласної ШВСМ Олександр Тугарєв, Мар’ян Воловець та Станіслав Клапак, В’ячеслав Ровецький, Юрій Будай (студент ТІСІТ), Віталій Мундяк та В’ячеслав Іваночко.

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Загалом під час Чемпіонату відбулось сім перегонів флоту та одна медальна гонка.

В усіх перегонах тернопільський олімпієць Тугарєв став першим, а у медальній гонці суперників він випередив на ціле коло.

Відтак, здобув звання переможця регати і чемпіона України.

Друге місце у змаганнях віндсерфінгістів посів Владислав Менделенко з Дніпра, а третє - ще один тернополянин Воловець.

Тренують тернопільських спортсменів Олексій Нижегородов та Олександр Тугарєв (старший).