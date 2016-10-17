Борець з Тернополя став срібним призером чемпіонату України
12:49, 17 жовтня 2016Тернопіль
115 0
Борець з Тернополя Андрій Антонюк став срібним призером чемпіонату України у ваговій категорії до 80 кг.
Фото te.20minut.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, чемпіонат України з греко-римьскої боротьби серед чоловіків відбувся у Запоріжжі.
У ваговій категорії до 80 кг Антонюк здобув срібну нагороду.
А у ваговій категорії до 71 кг вихованець Тернопільського КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» Олександр Новачок став бронзовим призером. Обоє спортсменів є студентами ТНЕУ.
Готували спортсменів майстер спорту України Міжнародного класу Віталій Ліщинський та заслужений тренер України Андрій Телебан.
Антонюк у складі національної збірної команди України братиме участь в «Кубку Націй», який 19-20 листопада 2016 року відбудеться в Румунії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter