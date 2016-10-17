Борець з Тернополя став срібним призером чемпіонату України

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, чемпіонат України з греко-римьскої боротьби серед чоловіків відбувся у Запоріжжі.

У ваговій категорії до 80 кг Антонюк здобув срібну нагороду.

А у ваговій категорії до 71 кг вихованець Тернопільського КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» Олександр Новачок став бронзовим призером. Обоє спортсменів є студентами ТНЕУ.

Готували спортсменів майстер спорту України Міжнародного класу Віталій Ліщинський та заслужений тренер України Андрій Телебан.

Антонюк у складі національної збірної команди України братиме участь в «Кубку Націй», який 19-20 листопада 2016 року відбудеться в Румунії.