На Тернопільщині цьогоріч провели реконструкцію 5 будинків культури на 15 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив голова ТОДА Степан Барна.

Читайте такожТернопільська облрада просить президента виділити у Києві приміщення для музею Івана Марчука

«Найважливіше, що ми в цьому році вже спрямували більше 15 млн грн на реалізацію інфраструктурних проектів, зокрема реконструкцію будинків культури. Це заклади у Борщові, Зборові, Трибухівцях в Бучацькому районі, Ангелівці Тернопільського району, Улашківцях на Чортківщині та населених пунктах наших об`єднаних територіальних громад», – розповів Барна.

За його даними, загалом протягом року у сферу культури інвестовано близько 20 млн грн.

Дану суму склали кошти з Державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.